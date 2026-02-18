La ciudad de Villa Gesell vuelve a convertirse en el epicentro del deporte motor con la 31ª edición del Enduro del Verano, la competencia de motos y cuatriciclos más convocante del planeta. El evento se desarrollará desde este jueves 19 hasta el domingo 22 de febrero en el tradicional circuito montado sobre los médanos, a la altura del kilómetro 408 de la Ruta 11.

Según informaron desde el Municipio, participarán más de 1.300 pilotos nacionales e internacionales, mientras que se espera la presencia de más de 130 mil espectadores durante el fin de semana largo, lo que posiciona a la ciudad balnearia como uno de los puntos turísticos más fuertes de la temporada en la provincia de Buenos Aires.

📍 Dónde es y cómo se ingresa

El predio está ubicado sobre la Ruta 11, en la zona de médanos.

La entrada es libre y gratuita.

Como parte del compromiso social del evento, se solicita la colaboración voluntaria con un alimento no perecedero o útiles escolares, que luego serán destinados a la comunidad local.

🏁 Qué es el Enduro del Verano

El Enduro del Verano es una competencia internacional de motocross y cuatriciclos que se disputa sobre arena. Con más de tres décadas de historia, se consolidó como una de las carreras más importantes del calendario mundial de esta disciplina y la más grande en cantidad de participantes.

Cada año reúne a pilotos profesionales y amateurs de distintos países, junto a equipos oficiales y marcas líderes del sector.

🚨 Operativos y controles en los médanos

En paralelo al evento deportivo, la Municipalidad de Villa Gesell anunció un operativo especial de control preventivo en la zona de médanos y accesos urbanos.

El plan incluye la coordinación entre la Secretaría de Seguridad, la Dirección de Tránsito y fuerzas policiales. El objetivo es reforzar la circulación responsable, evitar maniobras peligrosas y garantizar la seguridad tanto de vecinos como de turistas.

Las autoridades remarcaron la importancia de respetar las zonas habilitadas y las indicaciones del personal municipal para prevenir accidentes en sectores de arena y áreas de tránsito intenso.

🌊 Impacto en la Provincia

Desde la mirada bonaerense, el evento no solo tiene relevancia deportiva sino también económica. La llegada masiva de visitantes impulsa la actividad hotelera, gastronómica y comercial en Villa Gesell y en toda la región de la Costa Atlántica.

En plena temporada de verano, el Enduro vuelve a posicionar a la Provincia como escenario de uno de los espectáculos deportivos más convocantes del mundo.