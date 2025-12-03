Un violento episodio ocurrido este martes en 36 y 128, en Ensenada, el hecho terminó con un joven de 22 años detenido tras agredir a su madre, intentar herirla con cuchillos, incendiar un colchón y luego enfrentarse con la policía durante su fuga.

El caso fue atendido por oficiales del Grupo Motorizado Departamental, tras un alerta al 911 que informaba que un hombre se había presentado en la vivienda de su madre y, en medio de un ataque de furia, la agredió con un tirante de madera de más de un metro y medio, provocándole lesiones.

Según el testimonio de la víctima, de 42 años, el agresor —de 22 años— tomó luego dos cuchillos de unos 30 centímetros desde el interior de la casa e intentó lesionarla nuevamente. En medio del violento episodio también prendió fuego un colchón.

Al llegar los oficiales, Maldonado escapó por el fondo de la vivienda, saltó un zanjón y huyó hacia un descampado. La policía inició un operativo cerrojo y finalmente fue localizado en 127 y 38 bis, donde continuó intentando evadir a los policías. Durante la persecución amenazó a los oficiales con un cuchillo, que luego arrojó mientras se internaba en otro zanjón, donde finalmente fue detenido.

En total se incautaron tres armas blancas y el tirante utilizado en la agresión. El implicado fue trasladado a la Comisaría 3ª de Ensenada, junto con los elementos secuestrados.

El caso quedó caratulado como tentativa de homicidio, lesiones calificadas, daños y amenazas calificadas al personal policial, con intervención de la UFI N° 5 del Departamento Judicial de La Plata a cargo de Juan Menucci, publicó el medio Labuenainfo.