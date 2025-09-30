Un policía bonaerense, de 37 años, protagonizó un grave siniestro de tránsito en Punta Lara, Ensenada, y quedó desafectado del servicio. El agente resultó herido junto a dos mujeres de 26 y 27 años.

Ads

El hecho ocurrió en la zona de Boca Cerrada y Almirante Brown, cuando un Chevrolet Sonic que circulaba con tres ocupantes chocó contra un Jeep estacionado en la banquina.

En el vehículo iban el conductor —el efectivo policial— y dos mujeres, quienes sufrieron distintas lesiones y fueron trasladados conscientes al Hospital Cestino por personal del SAME.

Ads

Durante la inspección del rodado, se incautó una pistola reglamentaria con municiones, un machete de 50 centímetros, botellas de alcohol, documentación, elementos policiales y una mochila con pertenencias personales. Además, se secuestró un frasco con una sustancia vegetal similar a marihuana, que fue remitida a pericia.

La causa quedó caratulada como “lesiones culposas y presunta infracción a la Ley 23.737”. Intervienen la UFI N°14 y la UFI N°15 del Departamento Judicial La Plata. En paralelo, la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) dispuso la desafectación inmediata del efectivo involucrado.

Ads