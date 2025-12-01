La menor que resultó con quemaduras debió ser atendida en el Hospital Gutiérrez de La Plata tras el violento episodio protagonizado junto a otra adolescente, de 13 años, en el barrio El Dique (Ensenada).

Una de las chicas se encontraba quemando hojas en la vía pública cuando se produjo una discusión con su vecina. Fue entonces cuando la agresora utilizó una escoba prendida fuego para atacarla.

Tras la agresión, la nena herida fue trasladada de inmediato por un particular al Hospital Gutiérrez de la zona. Al ser asistida en la guardia, el médico informó que presentaba quemaduras en las fosas nasales, la cara y el cuello, por lo que el personal sanitario realizó las primeras curaciones y evaluó la gravedad del cuadro.

De acuerdo a lo publicado por el portal 0221, el profesional informó que la adolescente será derivada en las próximas horas a un centro de mayor complejidad.

La madre de la víctima le dijo a la Policía que la agresora vive justo en frente de su casa, en la esquina de las calles 36 y 123. Explicó, además, que el conflicto comenzó cuando la joven que reside frente a su domicilio encendió basura en la calle, lo que generó una discusión que luego derivó en la pelea y en la agresión con la escoba encendida.

A partir de lo sucedido, las autoridades iniciaron actuaciones de oficio e informaron a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Menores de turno, así como al Servicio Local de Ensenada.

También se labraron las diligencias necesarias para avanzar en la investigación y determinar las responsabilidades en el hecho que dejó con importantes lesiones a una de las adolescentes involucradas.