Vialidad Nacional aprobó el proyecto de adecuación de las tarifas de peajes en los accesos Norte y Oeste a la ciudad de Buenos Aires, que se encuentran concesionados a Autopistas del Sol S.A. y a Grupo Concesionario del Oeste S.A., respectivamente. La decisión se tomó luego de la consulta ciudadana llevada a cabo entre el 10 de abril y el 6 de mayo y la consiguiente evaluación técnica por parte de las áreas involucradas. De esta manera, los nuevos valores tendrán una actualización en torno al 100% que podrá verse reflejada en las estaciones de peaje a partir de este sábado 18 de mayo a las 00 horas.

El nuevo cuadro tarifario fue publicado hoy en el Boletín Oficial mediante RESOL-2024-197- APN-DNV#MEC y responde al considerable aumento registrado en la variación de precios de algunos de los componentes principales de los rubros de explotación, conservación y mantenimiento y servicios de apoyo, que inciden en el nivel de prestación de los servicios al usuario. Para facilitar la gestión de cambio en vías de cobro, las tarifas se redondearán a múltiplos de $100.

Esta reestructuración en el cobro de peajes en los accesos Norte y Oeste a la ciudad de Buenos Aires tendrá lugar siguiendo un nuevo lineamiento establecido por el Gobierno nacional, a partir del cual, durante el segundo semestre de 2024, se efectuará un procedimiento de revisión mensual de las tarifas a fin de evitar atrasos que puedan afectar la prestación de servicios. El nuevo mecanismo tendrá como propósito verificar el valor que surge de multiplicar la tarifa vigente de la empresa concesionaria por el Coeficiente de Variación Tarifaria, cuya composición se encuentra disponible en la resolución publicada en el Boletín Oficial.

La modalidad antes descrita se aplicará hasta el 31 de diciembre del corriente año y se efectuará siempre y cuando las tarifas resultantes sean equivalentes o inferiores a las que resultasen de la actualización tarifaria prevista en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del Contrato de Concesión.

Cuestionamientos a los aumentos

El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) criticó los incrementos aprobados por el gobierno nacional que alcanzan el 100% contemplando, además, ajustes mensuales a través del denominado coeficiente de variación tarifaria (CVT).

De acuerdo a la CONADUV, “más allá del aumento tarifario propuesto, hay que considerar la situación judicial por las renegociaciones contractuales de Ausol y GCO que fueron aprobadas en el año 2018 por la administración del Ex Presidente Mauricio Macri y que tuvieron como puntos salientes la extensión de las concesiones hasta el 2030 y una compensación estatal de casi 750 millones de dólares. Cabe destacar que prácticamente fue un nuevo contrato, sin licitación y sin convocar a audiencia pública”.

“Mientras se esperan novedades en la causa judicial donde se investiga si se incurrió en defraudación al Estado y en negociaciones incompatibles con la función pública existiendo además auditorías integrales, desde el CONADUV se entiende que no es el momento para autorizar ajustes tarifarios”, explicaron.

Ricardo Lasca, del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (CADIA) y Coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) expresó: “que cabe tachar de nulidad absoluta e insanable el incremento tarifario propuesto, solicitando a las Autoridades correspondientes no autorizar el aumento en cuestión para las tarifas de peaje en los Accesos Norte y Oeste.”

Desde CONADUV aseguran que “la Auditoría General de la Nación, a través de un reciente informe publicado en el año 2023, impide la implementación del aumento tarifario. No se pudo constatar las inversiones que sustenta el incremento. En el informe se afirma que no pudo corroborarse cómo se determinó el monto de las inversiones no amortizadas (u$s 540,5 millones) que constituye un elemento fundamental del acuerdo”.

Nuevas tarifas en Acceso Norte y Oeste

Motocicletas: $200 (y $300 en hora pico)

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $500 (y $600 en hora pico)

Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $1000 (y $1200 en hora pico)

Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1000 (y $1200 en hora pico)

Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $1500 (y $1800 en hora pico)

Vehículos de 5 o 6 ejes: $2000 (y $2400 en hora pico)

Vehículos de más de 6 ejes: $2500 (y $3000 en hora pico)

Tener en cuenta que en el caso del Acceso Oeste se abona dos veces para el total del corredor de CABA – LUJÁN, mientras que para el caso del Acceso Norte se abona una sola vez para hacer CABA – CAMPANA/ZÁRATE

Se consideran horarios pico de lunes a viernes en ambos sentidos de 07:00 a 11:00 y de 16:00 a 20:00. En tanto, para los sábados, domingos y feriados de 11:00 a 15:00 en sentido a provincia de Buenos Aires y de 17:00 a 21:00 en sentido a la Ciudad de Buenos Aires.