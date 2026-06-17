Un hombre de 53 años fue aprehendido luego de intentar sustraer materiales de construcción almacenados en una cochera perteneciente a un hotel cinco estrellas en la ciudad de Mar del Plata.

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El hecho fue detectado por personal de seguridad privada del establecimiento, que logró reducir al sospechoso antes de la llegada de la Policía. El procedimiento se inició a partir de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó sobre una aprehensión civil realizada en el lugar.

Al arribar, efectivos de la comisaría novena encontraron a dos vigiladores que mantenían retenido al acusado, señalado como uno de los autores del intento de robo.

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Según relataron los trabajadores de seguridad, mientras realizaban tareas de monitoreo y recorridas preventivas observaron a tres personas dentro de una cochera externa utilizada como depósito de materiales debido a las obras de refacción que se desarrollan actualmente en el hotel.

Al advertir la presencia de los serenos, dos de los sospechosos escaparon corriendo por calle Alem en dirección a Quintana y lograron darse a la fuga. El tercero, en cambio, fue alcanzado y reducido por el personal del establecimiento.

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Durante la intervención se recuperaron ocho piezas de bronce y tres chapas del mismo material que habían sido retiradas del depósito y se encontraban listas para ser cargadas en un carro perteneciente al aprehendido. Los elementos fueron reconocidos por los vigiladores como propiedad del hotel.

Tras ser notificada, la Fiscalía de Flagrancia dispuso la formación de una causa por tentativa de hurto agravado por escalamiento y ordenó el traslado del acusado a Tribunales para continuar con las actuaciones correspondientes.

La investigación continúa para identificar a los otros dos involucrados que lograron escapar antes de la llegada de los efectivos policiales.