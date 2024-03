El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles (Unión por la Patria) inauguró las sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante. En dicho contexto y tras el trágico temporal del 16 de diciembre, el jefe comunal reflexionó que fue un hecho que “en pocos minutos nos cambió la vida”

“Como cualquier catástrofe nos hizo reaccionar, con actos individuales y colectivos. Una ciudad, una comunidad que reacciona como lo hizo Bahía, demuestra de que está hecha su alma, su linaje. Sin quejarnos, en silencio, con resiliencia y solidaridad, fuimos capaces de ponernos de pie”, dijo. Y agregó: "Como intendente estoy muy orgulloso de lo que fuimos capaces de hacer juntos. Eso es algo que llevaré para siempre en mi corazón”.

ABSA: no descartaron municipalizar el servicio

En cuanto a la empresa provincial Aguas Bonaerenses (ABSA), aseguró que "Bahía no puede seguir esperando que el servicio de ABSA mejore, es un formato que le ha quedado cómodo para la política, pero no lo digo por los compañeros de acá”.

Este verano fue complicado para la comuna del sudoeste bonaerense. “Quiero ser intendente, no aguatero”, había dicho ante los continuos problemas.

“A los bahienses nos va muy mal con ABSA, así lo hablé con Axel", dijo y graficó: “Yo le decía al Gobernador que es imposible que nosotros pongamos en valor la obra más importante, como es la del acueducto, si vivimos en una ciudad saltando ríos de mierda y de agua, no es sostenible en el tiempo".

Y anticipó: “Si no tenemos una respuesta, si no tenemos una administración adecuada por parte de la Provincia, quiero que la administremos nosotros”. "Hoy quedan poco menos de 60 días, si ese plazo no vemos un cambio de temperamento abrupto de ABSA, yo no tengo ninguna duda de que Bahía tiene que pedir la municipalización del servicio de agua pública, conforme hoy la tiene Mar del Plata”, adelantó.

El dolor de una madre

Sobre el cierre del discurso del jefe comunal, irrumpió Corina Giménez, mamá de Jorge Cruces, un chico fallecido de la ONG Los Pibes de Machimbre, informó La Brújula 24.

La mujer criticó la inacción del Estado e instituciones en materia de salud mental. "Interné judicialmente a mi hijo, con lo doloroso y traumático que es. Mi hijo se estaba haciendo su casita y el temporal le destrozó todo. Pedí ayuda y no recibí respuesta. Su salud emperó, la adicción también. El 4 de enero lo vuelvo a internar en Buenos Aires, pero volvió a Bahía Blanca”, aseguró la mujer, con un dolor inconmensurable.

Y agregó: “Siempre dije que corría su riesgo su vida y la de terceros. Le robaron todo después del temporal, en una pelea de pobres contra pobres baleó a una persona. Volví a solicitar ayuda al Juzgado de Familia, al director del Hospital Penna, Jorge Moyano, a quien le creí que lo podía tener internado, pero al día siguiente le dieron el alta. Estaba dispuesta a pagarle una comunidad terapéutica en la que no lo tengan dopado”.

“No me faltó nadie a quien pedir ayuda porque mi hijo estaba cada vez peor y hasta me respondieron que la que necesitaba hacer terapia era yo. El 5 de febrero, se suicidó, me estoy muriendo. Hay un nene de 8 años que todos los días pregunta por su papá y un bebé que viene en camino que no lo va a conocer”, narró Giménez.

Susbielles, luego de que la mujer expuso la situación, tomó la palabra y antes de dar las conclusiones de su testimonio en la apertura de las sesiones ordinarias del HCD, se refirió a la situación descripta por una mamá que no encuentra consuelo: “Muchos chicos en los barrios de Bahía Blanca quedan presos de las adicciones. Estamos en las puertas de poder tener una escalada de consumo de drogas que tenemos que evitar”.

“Lo que plantea Corina es real, está bien que elija este lugar para comentar lo que le pasa. Es fundamental tener políticas públicas, un cambio profundo que deje de lado el hablar para solucionar esta situación. Se requiere de más que iniciativas aisladas, se necesita de un programa integral porque no se habla de salud mental en Bahía Blanca”, finalizó.