La médica veterinaria Natalia Corbera, con clínica en Caseros y directora del Club del Tutor Responsable, dialogó sobre la importancia de la tenencia responsable, los errores más frecuentes al incorporar una mascota a la familia y los cuidados que necesitan perros y gatos para tener una mejor calidad de vida.

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Además, explicó cómo detectar señales de estrés, cómo presentar un nuevo felino en el hogar y qué aspectos tener en cuenta durante la vejez de los animales de compañía.

¿Qué es el Club del Tutor Responsable?

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Es un espacio que nació en pandemia ante la necesidad y desesperación de muchos tutores al verse desafiados por si aparecía alguna situación de sus animalitos de compañía que no pudieron solucionar o que tuvieran que esperar el turno. Saber cuándo es realmente algo urgente para salir al veterinario, dar esas prioridades, ver qué podemos hacer en casa. Lo que motivó eso fue arrancar a hacer vivos de Instagram para conectar, también para tranquilizarlos, para saber que había alguien del otro lado que los podía ayudar con sus animalitos. Así es como surge la idea.

¿Cuáles son los errores más frecuentes que cometen las personas al momento de incorporar una mascota a la familia?

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Por lo general, tiene que ver con que desconocen las pautas sobre la tenencia o tutela responsable, que es, básicamente, lo primero, ¿tener ganas de adoptar?, Eso es fundamental. Segundo, tener tiempo para dedicarle, ni siquiera el falso concepto de "el gato se cría solo". Y, por otro lado, también un apoyo en cuanto a lo que es dinero, porque muchas veces adoptan uno, dos, tres, y esos animalitos necesitan una buena nutrición, necesitan atención médica. Por último tener en cuenta el tema del espacio, saber que si es un animal que necesita moverse o que pueda salir a pasear. Esas premisas son muy importantes.

Una persona que ya tiene un gato y quiere incorporar otro gato a ese territorio, ¿qué tiene que tener en cuenta?

En principio, lo que siempre sugiero es consultar al médico veterinario del gatito que ya está en la casa por cuestiones de salud, que esté su plan sanitario al día, para saber si se puede incorporar otro animalito. Que esté bien preparada la casa, el ambiente, y también porque nosotros conocemos a nuestros pacientes y sabemos el temperamento, es decir, cómo va a accionar cuando ingrese un gatito nuevo. Eso en cuanto a lo primero que deberían hacer.

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Y después, evaluar el origen del gatito que viene, también manejar su sanidad por separado, y una vez que ya están las dos partes chequeadas en cuanto a lo que es sanidad y temperamento, se hace una adaptación lenta. En realidad, ningún ser debería hacer algún cambio brusco, pero en los gatos, sobre todo, que se estresan fácilmente, ningún cambio debería ser brusco. Entonces, se van haciendo adaptaciones de a poco, presentaciones y, sobre todo, tener mucha paciencia. A veces son meses de adaptación los que requiere para que un gatito acepte a otro.

Los tenés que ir supervisando

Claro. Y es de a poco, con tiempo, no es dejarlos. A veces lo que sugerimos, es uno en cada ambiente. En casos extremos, se llega a hacer una consulta con un especialista en conducta, con un médico veterinario etólogo pero hay veces que el éxito de la convivencia es la paciencia e ir de a poco.

Hay un concepto que es bienestar animal. Algunos suelen resumir esto en alimentación y atención veterinaria, pero ¿cuáles son realmente sus pilares?

Desde mi punto de vista, como médica veterinaria, ya hace bastante que ejerzo, vi durante todo este tiempo que el vínculo, la relación, es muy importante. También el alimento y el refugio, y darle un buen estilo de vida, pero el ambiente influye en el 70%. Pasa lo mismo con nosotros, con los humanos. Entonces, en ellos es exactamente lo mismo.

Sabemos que el alimento y la atención médica son parte de ese ambiente que le brindamos, pero en cuanto a la atención de cariño o de presencia, el vínculo, el cuidado, tiene mucho que ver cómo nosotros impactamos en la vida de ellos como sus humanos responsables.

¿Hay señales, por ejemplo, de estrés o ansiedad, que suelen pasar desapercibidas en perros y gatos?

Sí, muchas veces. Sobre todo los gatos, que no son animales que demuestre fácilmente. Empezamos a ver cuándo ya dejan de comer o empiezan a bajar de peso, que hay algo que los está estresando o que están mal. Ya cuando eso está sucediendo, algo está pasando, puede ser algo físico, pero siempre indagamos, sobre todo en el gato. Yo digo siempre: al gato lo mirás fuerte y se estresa. Entonces, puede ser también de índole emocional.

En cuanto a los perros, he atendido animalitos que por ahí están decaídos y, cuando empiezo a preguntar, es un duelo, una persona que se mudó, que era integrante de la casa y de repente se fue a vivir sola, o alguna persona que falleció. Hay formas de darnos cuenta, desde el punto de vista de médico, que hay algo que está pasando.

¿Cuáles son las recomendaciones para acompañar el envejecimiento saludable de la mascota?

Son varias cosas y no son solamente nutricionales. Existe la gerontología veterinaria, médicos especialistas en esa área. Básicamente, lo que nosotros apuntamos es que se hagan chequeos periódicos que tengan que ver con el área física: cardiológica, análisis de sangre, orina, ecografías, radiografías, articulaciones; hacer un screening general. Moderar el ejercicio, la actividad física. No es que no lo saquemos más a pasear sino que regulemos. En cuanto a la nutrición específica, obviamente van a tener requerimientos de alimentos que por ahí no tengan tanta proteína, que pueden perjudicar el riñón, y algo que sea un poco más energético. Hay que evaluar bien el tema de los dientes, que coman un poco menos, que sea más palatable. Hay que tener en cuenta todas esas cosas.

Es muy importante un error que a veces cometen ciertos tutores: dar alimento de cachorro o de gato, porque es un grano más chiquitito, a un perrito geronte. Y no, esto no les hace bien. Se tiene que adaptar la nutrición. Si es dieta fisiológica, o sea, alimentos naturales, hablar con un veterinario nutricionista para que acomode la dieta en base a los requerimientos del perro, del tamaño y de la edad.

Tampoco es lo mismo todos los gerontes en base a la edad. Por otro lado, si consumen alimentos ultraprocesados, que sea acorde para la edad. Alimentos para cachorros, para adultos, y hay también alimentos senior.

¿Cómo puede seguirte la gente o hacer algún curso, si es necesario?

Nosotros, dentro del Club del Tutor Responsable, tenemos actividades todos los lunes a las 20.30 horas. Damos vivos informativos en la cuenta @nataliacorbera.veterinaria. Después está la modalidad del Club del Tutor Responsable, donde tenemos actividades que sí son aranceladas, donde hay tres médicas veterinarias que están dando charlas que tienen que ver con primeros auxilios, con cuidados, con tenencia responsable. También, por la misma cuenta, por @nataliacorbera.veterinaria, está el acceso, ya sea al WhatsApp o por mensaje directo, nos pueden contactar.