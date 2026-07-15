Un hombre de 61 años ingresó armado al country Boca Ratón, en Pilar, y atacó a tiros al actual novio de su ex pareja. Tras efectuar los disparos, escapó en una camioneta y continúa prófugo, mientras es intensamente buscado por la Policía.

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Según informó el medio Pilar a Diario, la víctima, un hombre de 33 años, recibió un disparo en cada pierna y fue trasladada al Hospital Central de Pilar, donde quedó internada en observación. Su estado de salud no reviste gravedad y permanece fuera de peligro.

De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, el hecho ocurrió en el barrio cerrado ubicado en el kilómetro 12 de la Ruta Provincial 25. Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a una mujer de 39 años, identificada como R.C., quien señaló que su ex pareja, Claudio Huerta, ingresó al country y atacó con un arma de fuego a E.O., su actual novio.

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El agresor extrajo un arma de su cintura y disparó dos veces a corta distancia, impactando un proyectil en cada pierna, con orificios de entrada y salida.

Tras la agresión, Huerta huyó a bordo de una camioneta Toyota Prado gris oscuro y desde entonces permanece prófugo. Los investigadores indicaron que la conflictiva relación entre el acusado y su ex pareja aparece como el principal móvil del ataque.

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En el lugar trabajó la Policía Científica, que realizó las pericias y levantó pruebas balísticas. La búsqueda del sospechoso quedó a cargo de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI), mientras que la causa es instruida por la UFI N° 1 de Pilar, a cargo del fiscal Raúl Casal, quien ordenó distintas medidas para avanzar con la investigación.