Rolando Omar Villafañe era dueño de una fábrica algodonera y fue asesinado durante la madrugada del lunes tras resistirse a un intento de robo. Ayer por la tarde, familiares, amigos y vecinos de la víctima se autoconvocaron en la entrada de la industria donde trabajaba para reclamar justicia.

"Era laburador, vivía para trabajar. Estos negros de mierda me lo mataron. Por favor hagan Justicia. No se lo merecía. El se defendió, defendió su fábrica, su familia, todo. Mi papá no se merecía lo que le pasó. No me lo van a devolver nunca más", dijo su hija en medio de un llanto desconsolado.

"Era el mejor papá del mundo. Era la persona más humilde, más sencilla. Todo el barrio lo quería", señaló la joven. Al respecto de cómo avanza la investigación sobre el caso, la hija del empresario aseguró que todavía no tienen novedades acerca del paradero de los responsables del crimen.

Villafañe, de 61 años, recibió un tiro en el abdomen tras resistirse a un presunto intento de robo en su fábrica "Villafer" de Caseros. De inmediato, la víctima fue trasladada a una clínica pero murió a causa de la herida. El auto que utilizaron los delincuentes había sido robado días atrás en la zona.