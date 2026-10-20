El siniestro ocurrió el sábado por la noche cuando Román Giménez, quien volvía de Pilar a Zárate en moto por la ruta provincial 6, fue atropellado. El conductor se dio a la fuga.

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Luego de ser embestido, voló a 100 metros de la moto y falleció. El hecho ocurrió pasadas las 22 horas del sábado 17, por la ruta provincial 6, kilómetro 195, cerca de la fábrica Honda de Campana.

Por el lugar y la hora, se buscan testigos del siniestro. Cualquier dato, testigo o información es de suma importancia.

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Roman era un trabajador incansable padre de 2 niños. Músico muy querido por todo el ambiente del rock de la zona. Hacía un programa de radio, El Tren del Rock. Era armoniquista, conocido en toda la zona, muy querido en el ambiente del rock de la región.

“Román venía de trabajar, era un pibe muy trabajador. Trabajaba en Pilar, en una carnicería que yo le había dado y bueno, viajaba todos los días”, describió Gastón, padre de la víctima, a LANOTICIA1.COM

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“Ese día a las 22:30 de la noche más o menos, que era el horario que estaba llegando a Zárate, pasó por ahí y pasó lo que pasó. Lo chocaron, lo dejaron tirado a escasos metros de la fábrica Honda”, denunció.

Las actuaciones del caso las sigue la UFI n°3 de Campana. Lo que pide con urgencia la familia es que la fiscalía busque las cámaras. “A ver si podemos encontrar al desgraciado que dejó el cuerpo de mi hijo tirado”, sostuvo.