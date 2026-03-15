Un docente de 39 años fue asesinado de tres balazos cuando trabajaba como chofer de una aplicación de viajes y delincuentes lo atacaron para robarle el auto. El crimen ocurrió sobre la Autopista Presidente Perón, a la altura de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza.

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La víctima fue identificada como Cristian Eduardo Pereyra, quien además de su trabajo como docente se desempeñaba como conductor de una aplicación de viajes para poder llegar a fin de mes. Según trascendió, al momento del ataque manejaba un Chevrolet Corsa verde oscuro para la plataforma DiDi.

El hecho ocurrió a la altura del barrio San Javier, en la mano de la autopista que va hacia Ezeiza. En ese lugar, Pereyra fue interceptado por delincuentes que le dispararon tres veces para robarle el vehículo. El docente murió en el lugar.

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Pereyra tenía 39 años, era padre de una nena llamada Olivia que cumplió 3 años a fines de 2025 y trabajaba como profesor en las escuelas técnicas N°8 y N°10, mientras que por las noches manejaba para la aplicación con el objetivo de sumar ingresos para su familia.

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La investigación quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza, quien intenta identificar a los responsables del crimen.

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Tras conocerse el asesinato, familiares de la víctima expresaron su dolor en redes sociales y pidieron justicia. “Por favor compartan, es mi hermano. Lo mataron para robarle el auto. Por favor se tiene que hacer justicia”, escribió su hermana Victoria en un mensaje que rápidamente comenzó a difundirse.