Una denuncia presentada ante la Justicia puso bajo la lupa el funcionamiento de las ambulancias municipales de Lanús. Eduardo “Lalo” Arellano, representante del Consejo Federal de Enfermería y director de RCP Argentina, acusó al sistema de emergencias local de reemplazar médicos y enfermeros por técnicos en emergencias médicas (TEM).

Ads

En diálogo con LANOTICIA1.COM, Arellano sostuvo que esta situación se viene produciendo desde hace aproximadamente tres años y advirtió que los técnicos estarían interviniendo en emergencias, realizando diagnósticos, tratamientos y medicación pese a que, según afirmó, no cuentan con las competencias para hacerlo.

“Una emergencia a un niño, a un adulto, a un infartado, a lo que se te ocurra, no la asiste un médico, sino que la asiste un técnico”, sostuvo.

Ads

Arellano presentó la denuncia ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5 de Lanús y aseguró que también recurrió al Concejo Deliberante, la Defensoría del Pueblo y el Colegio Médico de Lanús.

En la presentación, sostuvo que el funcionamiento denunciado podría constituir ejercicio ilegal de la medicina y planteó que se estaría incumpliendo la normativa que establece qué profesionales deben integrar una ambulancia destinada a situaciones de riesgo de vida.

Ads

El referente sanitario mencionó específicamente la Ley 17.132 y la Resolución 906/17, y afirmó que este tipo de unidades debería contar con chofer, enfermero y médico.

“Estos técnicos podrían trabajar de chofer tranquilamente o de radio operadores. Se los formó para eso”, señaló. Sin embargo, según su denuncia, serían enviados a intervenir directamente en emergencias médicas.

Arellano explicó que los técnicos en emergencias médicas reciben una formación específica, pero cuestionó que sean utilizados para cumplir funciones que, según su planteo, corresponden a profesionales médicos.

Ads

“Es una situación de riesgo de vida inminente”, afirmó.

El denunciante también sostuvo que el problema no se limitaría a Lanús y mencionó situaciones similares en Florencio Varela y Almirante Brown, aunque señaló que viene poniendo especial atención sobre el sistema de emergencias lanusense.

El riesgo que advierte el denunciante

Para Arellano, uno de los principales problemas es que los pacientes y sus familiares no necesariamente saben quién está a cargo de la atención cuando llega una ambulancia.

“Vos ves una ambulancia pasar con dos flacos y decís: estos son médicos. Pero no, no lo son”, afirmó.

Según su relato, los técnicos llegarían identificados con chalecos, bolsos y elementos con el logo municipal, lo que podría generar en los pacientes la percepción de que se trata de profesionales médicos.

“Deciden, hacen tratamiento, diagnostican. Es gravísimo”, sostuvo.

Arellano aseguró además que recibió información de trabajadores municipales que cuestionan esta modalidad y afirmó que algunos médicos habrían sido desplazados y reemplazados por técnicos.

Para graficar la gravedad que le atribuye a la situación, el denunciante utilizó una comparación con uno de los casos más conocidos de ejercicio ilegal de la medicina en Argentina.

“Es como que pongan a Giselle Rímolo arriba de una ambulancia”, afirmó, en referencia a la mujer que fue condenada por ejercer ilegalmente la medicina.

“Imaginate el quilombo que hubo con Giselle Rímolo. Bueno, acá son un montón, no es una sola”, agregó, al remarcar que, según su denuncia, las personas cuestionadas estarían interviniendo en emergencias de adultos, niños y bebés.

Puede interesarte

El denunciante también apuntó contra el intendente Julián Álvarez y la secretaria de Salud de Lanús, Cecilia Ciochi, a quienes responsabilizó por el funcionamiento que cuestiona.

“Te medican con una impunidad que se las da el intendente de ahí y la secretaria de Salud, Cecilia Ciochi”, afirmó.

Además de la presentación judicial, Arellano aseguró que llevó sus cuestionamientos al Colegio Médico de Lanús, organismo al que señaló como una de las instituciones que debe intervenir en el control de la actividad profesional.

La denuncia tendrá que ser analizada por las autoridades judiciales, que deberán determinar si existieron irregularidades y eventuales responsabilidades. Las acusaciones mencionadas en esta nota corresponden al denunciante y no implican, por sí mismas, una determinación judicial sobre los hechos.