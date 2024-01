Jorge Millacan, vecino del barrio La Torre en la localidad de Máximo Paz, partido de Cañuelas, convirtió su pasión por la agricultura en un emprendimiento próspero, desafiando las dificultades económicas y produciendo los tomates más grandes de la región.

En una entrevista al medio local El Ciudadano de Cañuelas, Millacan compartió su historia y los secretos detrás de su exitosa huerta. Su experiencia en la agricultura se remonta a su infancia, y a lo largo de los años, fue modernizando su huerta en colaboración con su esposa e hija. Especializado en botánica, jardinería y horticultura, este agricultor del barrio La Torre llevó su pasión por la tierra a nuevos horizontes.

“La huerta me acompañó toda la vida. Hace muchos años, esta zona era todo campo; no había nada. Ni siquiera había luz eléctrica, eran ocho casas y el (colectivo) 51 pasaba cada tanto. Mi papá quedó ciego y nos cedió los terrenos a mí y a cada uno de mis hermanos. Puntualmente, me dediqué al mundo de las plantas: estudié botánica, jardinería e hice cursos de horticultura”, comentó el hombre.

La atracción principal de la huerta de Millacan son los tomates gigantes, cultivados a partir de una semilla italiana que obtuvo hace cuatro años. A través de técnicas naturales y sin el uso de productos químicos, logra obtener tomates de hasta un kilo de peso. En la entrevista, Millacan compartió la alegría de recibir pedidos inusuales, como el cherry rosado y amarillo, así como el "chocolate", un tomate cherry negro que viene ganando popularidad en el ámbito gourmet.

“Hace cuatro años que tengo esta semilla italiana que me la pasó un amigo. La genética es totalmente natural, no tiene ningún químico. Llegué a sacar un ejemplar de 1,350 kg y, en general, obtengo tomates de 700 gramos. Como este año vino lindo, estoy sacando “tomatones” de un kilo. El 2023 fue complicado por la sequía, pero por suerte pudimos continuar”, subrayó.

El agricultor, que comparte su conocimiento a través de su canal de YouTube, donde atrajo a seguidores de todo el mundo, precisó que el aumento de los precios de la carne llevó a un incremento en la demanda de verduras. En ese contexto, la huerta de Millacan se volvió conocida en la región. Ofreciendo variedades como pizza de repollo, berenjenas y brócoli, Millacan celebra la comida y agradece lo que la tierra proporciona.

Por último, el productor también resalta la importancia de volver a la tierra como solución a los problemas, pero reconoce que esto puede ser difícil sin un interés político. Además de los tomates, la huerta de Millacan ofrece plantas medicinales, siendo la stevia una de las más solicitadas, especialmente después de un aumento en los casos de diabetes asociados a las vacunas contra el COVID-19.