Mariana es una mujer de 34 años, vive en Cañuelas y es madre soltera de 3 hijos. En las últimas horas, se viralizaron videos de ella donde opina sobre los planes sociales y encendió la polémica en las redes sociales. "Si nos pagan por estar al ‘cuete’, problema del Presidente y nuestro que queremos estar el ‘cuete’”, afirmó la mujer, que con cierta frecuencia sube contenido a internet con declaraciones políticas.

"Gente laburante a nosotros no nos sirve. Si queremos seguir estando al pedo y seguir teniendo hijos como conejos, vamos a seguir estando al pedo y vamos a seguir teniendo hijos como conejos", insistió en otra parte de la grabación, que subió a la plataforma Kwai. Sin especificar a quién iba dirigido el mensaje, añadió: "Yo digo, ¿no? ¿Qué chota te importa si tenemos hijos y queremos vivir del Estado o no? ".

"Si tanto te jode, renunciá, amigo, y ponete a cobrar vos también de onda. Si estás dolido y resentido, juntá plata, no sé comprate euros o dólares y tomate el palo a otro país. La verdad que gente laburante como vos a nosotros no nos sirve. Si queremos seguir estando al pedo y seguir teniendo hijos como conejos, vamos a seguir. ¿Por qué? Porque se nos da la puta gana, por eso. ¿Entendés?", agregó la mujer.

Mariana cobra la Asignación Universal por Hijo y, además, el Plan Potenciar Trabajo. Tras las explosivas repercusiones en redes socuales, contó que ella trabajó toda su vida, pero desde la pandemia y por algunos asuntos personales, no pudo volver a conseguir empleo. "No consigo en ningún lado, no hay trabajo. Lo único que hay es una posibilidad al plan y es literalmente mínima la posibilidad porque yo entré de suerte".

En diálogo con TN, la mujer aseguró que quiere tener trabajo, pero que le enojan los bajos salarios: "No nos quieren pagar lo que nos corresponde y ganas más cobrando la AUH y un plan social que en un trabajo en blanco". En esa línea, manifestó: "¿Por qué todos los argentinos cobramos un plan? Si nos van a pagar lo mismo por laburar 7 días en la semana, nos quedamos en casa, cobramos un plan, total nos da igual".