El periodista loberense Marcio Díaz, que se encuentra cubriendo el Mundial 2026 en Estados Unidos, vivió una experiencia que difícilmente pueda borrar de su memoria. En medio de una jornada histórica para la Selección Argentina, quedó a centímetros de Lionel Messi y fue protagonista involuntario de una imagen que rápidamente comenzó a circular entre vecinos y medios de su ciudad.

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Todo ocurrió durante el encuentro entre Argentina y Austria, que terminó con triunfo argentino por 2 a 0, con dos goles de Lionel Messi. Según contaron los medios loberenses Sendero Multimedios y 2261 Noticias, Díaz se encontraba detrás de las vallas publicitarias junto a otros colegas cuando Messi convirtió el segundo gol del partido y corrió hacia ese sector para celebrar.

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En medio de la euforia, el capitán argentino extendió los brazos hacia quienes se encontraban a un costado del campo de juego. Fue entonces cuando tocó la mano del periodista loberense, un instante que quedó inmortalizado en una fotografía y también en distintos registros en video.

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La escena adquirió un valor especial porque se produjo en una jornada histórica para Messi, que volvió a agrandar su leyenda en los Mundiales, y para la Selección Argentina, que con este resultado aseguró su clasificación a la siguiente instancia del torneo.

Para Díaz, la postal representa mucho más que una simple foto. Es el recuerdo de haber estado en el lugar indicado y en el momento exacto en que el mejor futbolista del mundo celebraba otro capítulo inolvidable de su carrera.

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La imagen fue destacada por distintos medios de Lobería y generó orgullo entre los vecinos de la ciudad, que siguieron de cerca el singular encuentro entre el periodista y el capitán de la Selección Argentina.