Federico Potarski, futbolista de 29 años de Berazategui, fue asesinado cuando quisieron robarle el auto en la Villa San Petersburgo, en San Justo. El defensor surgido de las divisiones inferiores de Almirante Brown recibió un disparo mortal en la cabeza cuando trabajaba como chofer de Uber.

En medio de la conmoción por el asesinato, el experimentado futbolista Franco Niell, que actualmente se desempeña en Berazategui y era compañero de Potarski, salió a lamentar el hecho. "Nos levantamos temprano y nos enteramos lo que le pasó a Federico", contó.

"Estamos muy golpeados. Y ahora estamos intentando comunicarnos con la familia para apoyarlos en todo lo que sea necesario. Lo que sabemos es lo que salió en la tele, no sabemos mucho acerca de lo que sucedió", reveló el exfutbolista de Argentinos y Gimnasia, entre otros.

En diálogo con un periodista de la señal de deportes TyC Sports, Niell aseguró que Federico "era un profesional enorme". "Tenía una juventud y un empuje tremendo", graficó sobre el joven de 29 años asesinado. "Es muy duro lo que pasó y nos golpeó muy fuerte", expresó afligido el atacante.

"Nos enteramos del asesinato cuando llegamos al entrenamiento. Por eso con los compañeros del plantel decidimos no entrenar y no salir a jugar mañana", comentó Niell, quien concluyó: "La decisión nuestra ante lo que pasó es no jugar esta fecha y seguramente el partido se postergará".