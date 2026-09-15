La comunidad de Punta Indio permanece en alerta ante la decisión del Gobierno nacional de trasladar las dos escuadrillas que funcionan actualmente en la Base Aeronaval ubicada en Verónica. El intendente David Angueira cuestionó la medida y advirtió por las consecuencias que tendría para el distrito.

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“Es la principal fuente de trabajo que tenemos en el distrito”, sostuvo Angueira en declaraciones a El Día, donde explicó que la Base cuenta con más de 500 trabajadores entre personal militar y civil.

Según estimó el jefe comunal, el traslado implicaría que unos $600 millones mensuales dejarían de circular en la economía local. “Hace 25 días que estamos con una angustia generalizada”, señaló, aunque remarcó que la comunidad mantiene una resistencia pacífica frente a la situación.

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El intendente también explicó que la salida de las dos escuadrillas dejaría a la Base prácticamente sin su actividad principal. “Es como si fuese un taller mecánico sin los automóviles”, graficó.

Actualmente, la Base se encuentra operativa y cuenta con espacio aéreo propio. De acuerdo con lo planteado por el municipio, los aviones serían trasladados a Bahía Blanca, mientras que la posición de Punta Indio es que ninguna de las dos escuadrillas abandone el distrito.

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Reclamo de los intendentes

El conflicto también generó el respaldo de otros municipios de la Región Capital. Angueira mantuvo una reunión con el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, junto a intendentes de la región, y a partir de ese encuentro se conformó una mesa en defensa de la Base.

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Los jefes comunales de La Plata, Ensenada, Berisso y Punta Indio también firmaron un petitorio dirigido al Gobierno nacional para solicitar la revisión de las medidas y reclamar la apertura de una mesa de diálogo.

El intendente platense Julio Alak expresó públicamente su respaldo a la comunidad de Punta Indio y destacó el rol histórico de la Base Aeronaval y su importancia para cientos de familias.

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A su vez, desde la Provincia se planteó la posibilidad de avanzar con una refacción de la pista, aunque Angueira señaló que hasta el momento no recibieron una respuesta del Gobierno nacional sobre esa propuesta.

El jefe comunal aseguró además que todavía no obtuvo respuesta a un pedido formal de audiencia con el ministro de Defensa, Luis Petri. Sí mantuvo un encuentro con el jefe de Gabinete, Guillermo Madero, quien, según relató, manifestó que los planteos de los municipios serían tenidos en cuenta y reconoció que “no habían sido las mejores formas de comunicar la noticia”.

El esquema de reorganización también contempla la reubicación de más de 300 uniformados hacia otras dependencias y pone en discusión la continuidad de puestos de trabajo civiles vinculados a la actividad de la Base.

“No vamos a bajar los brazos”, afirmó Angueira, quien advirtió sobre el impacto que tendría la medida en la comunidad: “Va a quedar una sociedad muy golpeada”.