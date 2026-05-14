La ex participante de Gran Hermano, Maypi Delgado, anunció el cierre de sus tres emprendimientos en medio de la crisis que atraviesa el sector textil en la Argentina. A través de un video publicado en sus redes sociales, explicó que ya no puede sostener los costos de producción.

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“Cierro mis marcas. La realidad es que no me está sirviendo seguir fabricando”, expresó la modelo visiblemente afectada. Y agregó: “En este país me sale más caro fabricar que vender”.

Las marcas que dejarán de funcionar son Mini May, dedicada a productos para bebés; Fiaca, enfocada en mascotas; e Inti May, su línea de lencería. Según contó, tomó la decisión luego de comprobar que los precios finales quedaron fuera del alcance de muchos clientes.

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“No termino pudiendo vender después de que lo fabriqué. El público no compra al precio que yo lo tengo que vender”, sostuvo.

En el mismo mensaje, Delgado explicó que liquidará todo el stock “al costo” en la denominada “Feria Maypi” y adelantó que podría haber un relanzamiento más adelante. “En Mini May se va a venir algo nuevo, lindo, que ya se los contaré”, comentó.

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La situación de la ex GH refleja el duro momento que atraviesa la industria textil argentina. Según datos difundidos por la Fundación Pro Tejer y citados por medios nacionales, la producción del sector cayó un 33% interanual en febrero de 2026 y más de 650 fábricas cerraron en los últimos años.

Maypi Delgado no es la única figura pública golpeada por este contexto. Tiempo atrás, Marixa Balli también confirmó el cierre de uno de sus locales en Flores y aseguró que “la gente no compra”.

Además de los problemas económicos, la modelo viene atravesando una etapa personal compleja. En distintas entrevistas habló de su maternidad en soledad y de los conflictos que mantuvo con su expareja, Matías Ricciardelli, padre de su hija India.

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“Tuve que reconstruirme muchas veces”, había contado tiempo atrás sobre el difícil proceso que atravesó tras convertirse en madre.