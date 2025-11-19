La tarde del jueves terminó de la peor manera para Ignacio “Nacho” Melucci, uno de los periodistas de calle más reconocidos de Mar del Plata. En horas de la tarde, mientras hacía un trámite rápido en un comercio de Avenida Peralta Ramos 269, delincuentes le abrieron la camioneta y le robaron el maletín con todos sus equipos de trabajo.

El cronista de LU9 Radio Mar del Plata había dejado su vehículo apenas unos minutos. Al regresar, encontró la puerta abierta y notó de inmediato la ausencia del maletín donde guardaba los dispositivos que utiliza diariamente para salir al aire desde distintos puntos de la ciudad.

Entre lo sustraído se encontraba un equipo Quantum, fundamental para transmisiones exteriores. Según publicó PuntoNueve —con información aportada por Radio 100.9— el aparato no puede cumplir ninguna función sin un equipo de base complementario, por lo que carece de utilidad fuera del ámbito profesional. “Es mi herramienta de trabajo de todos los días”, expresó Melucci, visiblemente afectado por la situación.

Además del valor económico, la pérdida impacta directamente en su tarea diaria y en la cobertura periodística que alimenta a cientos de oyentes. El periodista radicó la denuncia correspondiente y el hecho quedó en manos de la policía.

