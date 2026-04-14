El histórico Cine Gran Tuyú de San Clemente del Tuyú cerró sus puertas tras sus últimas funciones, y la despedida generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde vecinos expresaron nostalgia, recuerdos y opiniones cruzadas sobre los motivos del cierre.

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En ese marco, el propio cine publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales en el que confirmó el final de una etapa. “Después de tantos años, llega el momento que nunca quisimos escribir: nuestro cine cierra sus puertas”, señalaron.

En el mismo comunicado, el espacio cultural agradeció a la comunidad que lo acompañó durante décadas. “Gracias a cada persona que eligió este lugar. A cada familia, a cada pareja, a cada amigo que se sentó en una butaca y vivió una historia”, expresaron.

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El mensaje también destacó el valor emocional del cine para generaciones de vecinos: “Este cine fue testigo de primeras citas, de risas compartidas, de lágrimas en la oscuridad y de momentos que, aunque pasen los años, no se olvidan”.

Finalmente, invitaron a la comunidad a participar de las últimas funciones antes del cierre definitivo. “Te invitamos a acompañarnos en nuestras últimas funciones, para despedirnos como se debe: juntos, como siempre fue. Esto no es un adiós… es un gracias eterno”, concluyeron.

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En paralelo, la publicación de FM La Marea que reflejó las últimas funciones generó una fuerte ola de comentarios en redes sociales, donde vecinos compartieron recuerdos de distintas generaciones.

“Yo fui a ver Gandhi”, escribió una vecina, quien además recordó otros espacios emblemáticos de la localidad como discos, boliches y comercios que ya no existen.

Otros usuarios destacaron el impacto del cambio en los hábitos culturales y la llegada de las plataformas digitales. “Con las plataformas de streaming ya no es rentable ni para grandes empresas”, señaló un comentario, mientras que otro resumió: “Un fenómeno multicausal económico y de sustitución por streaming”.

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También hubo opiniones que remarcaron la pérdida del ritual de ir al cine. “Se perdió el mismísimo folclore de ir al cine como en los 90”, expresó un vecino, en contraste con quienes sostuvieron que se trata de una transformación inevitable: “Todo cambia por costos”.

Sin embargo, no faltaron las lecturas atravesadas por la coyuntura económica y política, donde algunos comentarios atribuyeron el cierre a decisiones de gestión, mientras otros lo vincularon a la falta de actualización del espacio o a factores del mercado.

En paralelo, una publicación de la página vecinal “San Clemente, Ayer y Hoy” también reflejó el sentimiento de la comunidad. “Un lugar que todos fuimos más de una vez. La crisis económica también llega al único cine que tenía San Clemente”, señalaron.

En ese mismo mensaje, remarcaron el valor histórico del espacio: “El Cine Gran Tuyú pasará a la historia grande, casi noventa años iba a cumplir”.

En tanto, este lunes comenzó a avanzar el desmantelamiento de la sala con el retiro de las butacas, que eran trasladadas en flete, marcando el final material del emblemático espacio cultural.

En medio del cierre, una frase se repitió entre las opiniones de los vecinos: la tristeza por la pérdida de un lugar histórico. “Es muy triste, pero es la realidad que se vive hoy”, sintetizó una usuaria.