"Revócase el Beneficio Nro 47-0-0000057-0, del Registro Único de Beneficiarios (RUB) de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), cuya titularidad detenta el señor Amado BOUDOU”, indica el documento publicado en el Boletín Oficial.

La disposición, rubricada por Mariano de los Heros, titular de Anses, asevera que la condena penal que pesa sobre el ex funcionario afecta el fundamento legal que respalda este tipo de beneficios. En ese sentido, subraya que el ex Vicepresidente no califica para percibir asignaciones de este tipo por haber sido hallado culpable de un delito contra la administración pública.

En tanto, entre los considerandos de la normativa, se indica que “un elemental respeto a la coherencia de la gestión de gobierno y de las lógicas y razonables consecuencias que debe tener la comisión de esta clase delitos que atentan contra el sistema democrático” justifica la decisión tomada.

Asimismo, se señala que la pérdida de estos privilegios tiene que ser un mensaje ejemplificador para la sociedad y para la clase política, sobre por la importancia de los valores éticos e institucionales en la función pública.