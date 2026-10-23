La periodista Noelia Barral Grigera ganó el Martín Fierro de Radio 2026 en la categoría Mejor Columnista Política por su trabajo en el programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, que se emite por Radio Con Vos.

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Al recibir el premio, destacó el papel de la universidad pública en su formación y dejó un mensaje dirigido a sus colegas frente a los ataques contra la prensa.

“Gracias a la Universidad Pública”, expresó al comenzar su discurso. Luego, convocó a los periodistas a asumir su responsabilidad en la vida democrática y advirtió: “Somos parte de la discusión democrática, asumamos esa responsabilidad y no normalicemos lo que está pasando”.

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La comunicadora también llamó a no naturalizar los insultos y agravios del presidente Javier Milei hacia los trabajadores de prensa.

Barral Grigera se formó en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) y comenzó su recorrido profesional en la Agencia Universitaria de Noticias y Opinión (AUNO). Actualmente, se desempeña como docente de la Facultad de Ciencias Sociales de esa casa de estudios y trabaja en distintos espacios periodísticos, entre ellos Radio Con Vos, El Destape y Cenital.

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Tras conocerse la distinción, la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ felicitó a la periodista y destacó su trayectoria, su profesionalismo y su compromiso con los valores de la educación pública.