La joven realizaba un vuelo de paseo en la aeronave Robinson R44 junto a su pareja y el piloto, identificado como Maximiliano Ezequiel Leombruni, quien quedó imputado por lesiones culposas.

Tras el impacto, ambos fueron trasladados al Hospital Fernández con politraumatismos, conscientes y estables. El helicóptero cayó sobre las canchas de tenis del Parque Manuel Belgrano —el histórico ex KDT— en el barrio porteño de Palermo, luego de sufrir un desperfecto técnico apenas segundos después de despegar.

Entre los ocupantes estaba la periodista bahiense Camila Prieto, quien dio testimonio del accidente.

“Hubo una falla técnica, es un milagro enorme”, aseguró en declaraciones a LaBrujula24. La periodista contó que ella y el piloto lograron salir por sus propios medios, mientras que su novio continuaba internado e iba a ser trasladado en las próximas horas.

“El susto fue tremendo, pero estamos vivos. La gente colaboró desde el primer minuto y los servicios de emergencia llegaron enseguida. Es una segunda vida”, reconoció.

