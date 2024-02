El volante de River Plate Franco Mastantuono consideró anoche "un sueño cumplido" su primer gol, que quedó en la historia del club, en el triunfo 3-0 ante Excursionistas que significó el pase a los 16avos. de final de la Copa Argentina.

"Es un sueño cumplido, es una alegría muy grande con la camiseta que amo y donde me crié. El equipo está haciendo un esfuerzo muy grande, la gente cree que es fácil, pero no lo es", dijo el jugador más joven en hacer un gol en la historia de River.

Primer gol de Franco Mastantuono en River. Apenas 16 años. El futuro llegó hace rato.pic.twitter.com/jurVT6mYCD — VarskySports (@VarskySports) February 8, 2024

"No caigo. Todo lo que estoy viviendo es un sueño. Mis compañeros me hacen sentir bien y sin ellos no podría hacerlo", señaló el juvenil de River en declaraciones a TyC Sports, tras superar el récord que ostentaba Javier Saviola.

"Hay personas muy buenas en el plantel. Hay gente que tiene experiencia y me aportan mucho. Quiero aprender de ellos, como Nacho Fernández, siempre quiero aprender de él", agregó el bonaerense de 16 años, 5 meses y 24 días.

Del tenis al fútbol

Oriundo de Azul, este incipiente talento jugó al tenis hasta los 11 años y llegó a estar tercero en la categoría juvenil. Con proyección en este deporte, decidió aceptar la oferta de River Plate y se mudó a Buenos Aires y dejó las canchas de polvo de ladrillo.

En agosto del año pasado firmó su primer contrato con el club. Un acuerdo por dos años con una cláusula de salida de 30 millones de euros. Además, con 15 años ya pasó por la selección argentina sub-17 y la sub-20 de Javier Mascherano.