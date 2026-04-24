El intendente Esteban Sanzio confirmó este viernes la radicación de una empresa de capitales japoneses en Baradero, que se dedicará a la fabricación de llantas de acero para la industria automotriz. El anuncio se realizó en el despacho municipal junto al presidente de Maro S.A., Walter Rodríguez, quien brindó detalles del proyecto.

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“Es parte del trabajo que desde hace más de un año viene haciendo la empresa”, señaló Sanzio al abrir la conferencia, y agregó: “Es una alegría poder anunciar que una nueva empresa se va a instalar en Baradero”.

Según informó el medio local Tu Radio Baradero , la inversión inicial será de aproximadamente 10 millones de dólares y contempla una primera etapa de montaje e instalación que demandará unos 90 trabajadores. El objetivo de la firma es avanzar por etapas hasta alcanzar más de 200 empleos en 2028.

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Por su parte, Rodríguez explicó el proceso que derivó en la llegada de los capitales extranjeros: “Fuimos a ver a nuestro cliente porque existía la posibilidad de lograr esto. Con el viaje que hicimos junto al intendente, buscamos transmitirles a los inversores que había unidad entre la Argentina y Japón”.

La llegada de la empresa había sido anticipada en los últimos días, cuando se anunció que se darían a conocer los detalles de la firma japonesa que se instalaría en la ciudad. En ese marco, Sanzio había viajado a Japón a fines de marzo junto a representantes del sector industrial local para avanzar en las gestiones.

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De acuerdo a lo previsto, la planta comenzará con las tareas iniciales en los próximos meses y se espera que esté operativa a partir de julio de 2026.