En los últimos días, trabajadores del hospital municipal de Coronel Vidal denunciaron en la vía pública la falta de insumos básicos, el destrato laboral y un clima de tensión en el nosocomio que genera preocupación entre el personal sanitario y vecinos del distrito de Mar Chiquita.

Los reclamos se materializaron con mensajes que aparecieron en distintos puntos de la localidad cabecera, donde se asegura que faltan materiales esenciales para la atención cotidiana, como reactivos básicos para análisis y sueros, además de exponerse situaciones de maltrato hacia quienes trabajan en el hospital.

Desde la Asociación de Empleados Municipales del Partido de Mar Chiquita, el gremio que representa a parte del plantel, se formalizó un pedido de renuncia del subsecretario de Salud, Ricardo Ludovico Gordon —quien fue presidente de gestión administrativa del área y ocupa un cargo clave en el sistema sanitario municipal— y también del coordinador de Terapia Intensiva del hospital, Germán Arrieta.

En un comunicado, el sindicato señaló que ambos funcionarios habrían generado un clima de violencia laboral, amenazas y prácticas intimidatorias, lo que, según la organización, es incompatible con el ejercicio profesional y con el respeto por los derechos laborales en un centro de atención pública.

El conflicto se da en un contexto en el que el área de salud pública de Mar Chiquita ya había vivido tensiones internas: en diciembre de 2025, el intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, reemplazó a Gordon como secretario de Salud por el Dr. Manuel Arévalo, y Gordon quedó como subsecretario con responsabilidades administrativas y de compras del sistema sanitario.

Según informó El Ciudadano Web, voceros del gremio reclamaron no solo los cambios en la conducción del hospital, sino también mejoras en las condiciones de trabajo, contratos acordes a las necesidades reales del servicio y un ambiente laboral respetuoso para todo el personal.

Este reclamo es parte de una serie de debates y tensiones que se vienen dando en torno a la atención sanitaria en Coronel Vidal, que en los últimos años incluyeron tanto avances —como la apertura de nuevas unidades y servicios— como cuestionamientos del gremio y del personal frente a la gestión local.