Los ex jugadores de Independiente de Avellaneda fueron detenidos luego de intentar llevarse una camioneta incautada por una infracción municipal en el barrio porteño de Núñez.

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De acuerdo a las fuentes policiales, los implicados ingresaron al destacamento ubicado en Libertador y General Paz, donde desoyeron una voz de alto para subirse a una Ford Ranger azul.

El rodado estaba retenido a la espera de una grúa y uno de los ex futbolista intentó ponerla en marcha mientras se negaron a descender del vehículo luego de la orden de los efectivos. Sin embargo, los oficiales los redujeron y aprehendieron en el lugar.

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La Unidad de Flagrancia Norte intervino en el caso y los involucrados quedaron detenidos e imputados por delito de resistencia y desobediencia a la autoridad.

Hoy ambos ex deportistas fundaron una agencia de representación de futbolistas conocida como “Footlife” pero tienen un pasado por el Rojo.

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Parra se formó en Chacarita, se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2010 con el "Rojo" y fue clave al convertir dos goles en la final ante el Goiás de Brasil, mientras que tuvo dos ciclos en el club de Avellaneda: 2010-2012 / 2013-2014.

Por su parte, Fredes, nacido en la localidad bonaerense de Sarandí, comenzó su carrera en Independiente, donde también integró el plantel ganador del torneo internacional. Ambos lograron el ascenso a la Primera División tras permanecer un año en la Primera B Nacional.