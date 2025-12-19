El Jurado de Enjuiciamiento removió de su cargo a Martín Luciano Poderti del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata tras considerar que su conducta como secretario judicial en San Isidro, donde desapareció un botín de 200.000 dólares bajo su custodia, quebró de forma irreversible la confianza pública.

El Tribunal estuvo integrado por los jueces de cámara José María Escobar Cello- presidente- y Víctor Arturo Pesino, los senadores nacionales Rodolfo Suarez y Jesús Rejal, los diputados nacionales Manuel Quintar y Agustina Propato y el representante de los abogados de la matricula federal Antonio Manuel Estévez.

El magistrado, que hasta agosto se desempeñaba en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, fue hallado responsable de mal desempeño en sus funciones previas como secretario del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, cuando desaparecieron 144 monedas de oro de una caja de seguridad del Banco Nación, un tesoro valuado en casi 200.000 dólares. El mismo formaba parte de los bienes secuestrados en una causa por narcotráfico y cuya custodia recaía exclusivamente sobre su figura.

La totalidad de elementos guardados en la caja de seguridad. FOTO: Infobae.

Entre las consideraciones finales del fallo de la mayoría, el Tribunal concluyó que “quien fue secretario infiel no puede ejercer la magistratura". “El motivo implica un serio desmedro de su idoneidad para continuar ejerciendo la judicatura, en tanto evidencia en su conducta designios que van a contrario de los principios que deben regir sus acciones como miembro de la Magistratura Nacional y representa una falta demostrativa de la perdida de aptitudes imprescindibles para que un juez merezca la confianza pública”, señaló.

Se acreditó que, entre 2019 y 2023, Poderti ingresó a la caja de seguridad en 19 oportunidades de manera "clandestina", sin órdenes judiciales que respaldaran tales movimientos y, en varios casos, durante períodos de licencia o ferias judiciales. Estos ingresos quedaron documentados en los registros del banco, dejando al descubierto una gestión de los bienes públicos que el jurado calificó como una "traición a la confianza de sus superiores".

El caso que originó la caída del juez se remonta al "Operativo Quijote", una investigación contra el empresario Gustavo Sancho. Entre los bienes incautados se encontraban las monedas de oro —Krugerrand, libras soberanas y pesos mexicanos— pertenecientes a Roberto Tamborini, quien finalmente fue sobreseído. Cuando Tamborini reclamó su patrimonio en abril del año pasado, las autoridades descubrieron el faltante. En su defensa, Poderti ensayó diversas justificaciones: desde un "exceso de celo profesional" para resguardar papeles sensibles tras haber sufrido robos en su domicilio, hasta la hipótesis de una conspiración de mafias narco o complicidad bancaria para incriminarlo. Sin embargo, estos argumentos no lograron disipar las sospechas sobre su accionar irregular.