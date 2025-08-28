En el marco del escándalo por los audios de las coimas, el Intendente de Junín Pablo Petrecca recordó que acompañó a "Javier Milei para que gane el balotaje, confiado en el fin de una época que utilizaba al Estado para llenarse los bolsillos, por eso es necesario que esta acusación que se le hace al actual gobierno se aclare cuanto antes. Nuestra ideología es el hacer, es darle respuestas a los vecinos, con transparencia y sin corrupción y hacer obra pública para mejorar la calidad de vida a los vecinos".

Y añadió que acompañó a "este gobierno en el balotaje, porque había dos modelos, o la continuidad del desastre que venía haciendo el kirchnerismo o uno distinto que proponía ponerle fin a la corrupción. Me genera desesperanza si estas acusaciones contra el gobierno nacional son reales, por eso es fundamental que dé claridad a la justicia porque hay muchos argentinos, entre los que me incluyo, que quiere corrupción, nunca más"

Con respecto a su candidatura, dijo: "Hoy queremos demostrar que en la provincia de Buenos Aires se puede gobernar con transparencia y darle respuestas a las necesidades de los vecinos. Es necesario impulsar una renovación que tenga en cuenta la mirada de los municipios porque somos nosotros quienes sabemos cómo resolver los problemas de los bonaerenses, concretamente porque lo hacemos todos los días".

"Hoy nos encontramos con una provincia burocrática, que abandonó las ciudades, donde hay un delito cada dos minutos, queremos mostrar que en el interior de la provincia de Buenos Aires las cosas se hacen bien", completó Petrecca.

