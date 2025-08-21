Escándalo en Avellaneda: Presidente Boric se pronunció sobre los gravísimos incidentes durante Independiente-Universidad
El cotejo por Copa Sudamericana terminó suspendido en medio de una batalla campal entre hinchas y barras. "Nada justifica un linchamiento", dijo el mandatario trasandino.
“Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables”, expresó Gabriel Boric en redes sociales este jueves por la madrugada.
Y añadió: “Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior”.
“Y no, nada justifica un linchamiento. Nada”, concluyó.
