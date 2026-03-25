El acto por el Día de la Memoria en la ciudad de Azul, a 50 años del golpe cívico-militar, terminó envuelto en un fuerte cruce político entre dirigentes locales. La jornada, que se desarrollaba en la Plaza de la Madre, derivó en acusaciones públicas, reproches y un intercambio que siguió en redes sociales.

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Según consignó Verte Azul, desde la Mesa de Derechos Humanos se había definido que la única oradora sería la autora del proyecto conmemorativo. Esa decisión, indicaron, ya había sido comunicada al concejal radical Agustín Puyou. Sin embargo, el edil se hizo presente con intención de tomar la palabra, lo que generó la reacción inmediata de la concejal de Unión por la Patria, Laura Barbalarga.

Fue la propia Barbalarga quien, micrófono en mano y ante los presentes, cuestionó la actitud del dirigente radical y aseguró que intentó intervenir “de prepo”. El episodio generó tensión en el lugar y terminó con la retirada de Puyou del acto.

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Horas más tarde, el concejal de la UCR publicó un duro descargo en redes sociales contra el intendente Nelson Sombra. Lo calificó como “fascista, ignorante y poco hombre”, y lo acusó de enviar a sus concejales a descalificarlo. Además, reivindicó el rol histórico de su partido en la recuperación democrática: “Él goza de sus derechos gracias a mi partido”, expresó.

De acuerdo a lo publicado por Diario El Tiempo, la respuesta no tardó en llegar. Barbalarga también utilizó sus redes para contestarle y apuntó directamente contra el edil radical. “De poco hombre es salir a insultar por las redes con un relato mentiroso”, escribió.

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En su publicación, la concejal sostuvo que fue ella quien lo cuestionó públicamente durante el acto y no el intendente, como había señalado Puyou. Además, lo acusó de tener una actitud “misógina” por no reconocer su intervención: “Evidentemente su misoginia no le permite darme entidad”, afirmó.

Barbalarga también señaló que el concejal intentó imponerse “a fuerza de prepotencia” y lo vinculó con acuerdos políticos con La Libertad Avanza. “No es la misma lógica en una plaza colmada de vecinos, precisamente un 24 de marzo”, agregó.

El cruce dejó al descubierto la fuerte tensión política local en un acto que, en principio, estaba destinado a la memoria, la reflexión y el homenaje a las víctimas de la última dictadura.