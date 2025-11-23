El concejal oficialista Jonatan Arce presentó este domingo su renuncia a la banca que ocupaba por Fuerza Patria en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca, apenas dos días después de haberse negado a realizar un test de alcoholemia durante un operativo de tránsito.

Ads

El hecho ocurrió en la madrugada del viernes, cuando Arce, quien integraba la Comisión de Tránsito y Transporte del Concejo, fue detenido en un control vehicular de rutina. En ese momento, rechazó someterse al test de alcoholemia, motivo por el cual la infracción se consideró “positiva por presunción”, tal como contempla la normativa vigente. El acta labrada asciende a $1.412.800.

La noticia se viralizó rápidamente, sobre todo después de que Santiago Saccoccia, padre de Facundo, el joven de 17 años fallecido en 2018 tras ser atropellado por un conductor alcoholizado, y referente de Estrellas Amarillas, reclamara públicamente el “despido” del edil.

Ads

Horas más tarde, Arce difundió un comunicado dirigido “a las vecinas y vecinos de Bahía Blanca”, en el que reconoció abiertamente su accionar.

“Actué de manera incorrecta y quiero reconocerlo con total honestidad, sin excusas”, expresó el ahora exconcejal, quien también admitió que haberse negado al test fue “una decisión equivocada”.

Ads

Aseguró haber entregado toda la documentación requerida y aceptado la sanción correspondiente “como cualquier ciudadano”. En su mensaje, fundamentó su renuncia en la necesidad de evitar que el episodio afecte al Concejo o a su fuerza política:

“Quienes ocupamos funciones públicas debemos actuar con responsabilidad. La coherencia debe estar siempre por encima de los cargos, y los cargos nunca por encima de los valores”.

Arce señaló que el episodio lo llevó a reflexionar sobre el rol de los funcionarios y afirmó que seguirá trabajando desde su espacio político: “Soy militante peronista desde hace muchos años. Voy a continuar militando y trabajando desde el lugar que me toque, con voluntad de aprender, corregir y seguir adelante”.

Ads

Hasta el momento, ni el Ejecutivo municipal ni los referentes del bloque oficialista emitieron declaraciones públicas respecto a la renuncia.