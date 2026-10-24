El jefe de la subcomisaría de Eduardo O'Brien, en el partido bonaerense de Bragado, fue apartado preventivamente de su cargo luego de un episodio ocurrido dentro de su despacho, donde se disparó su arma reglamentaria calibre 9 milímetros.

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Según publicó Bragado Informa, el hecho se produjo mientras el funcionario policial se encontraba en su oficina. En ese momento había otros efectivos en el lugar, aunque no se registraron heridos.

Tras lo sucedido, tomó intervención la Auditoría General de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la superioridad dispuso desplazar preventivamente al jefe de la dependencia mientras avanza la investigación administrativa.

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La pesquisa busca establecer cómo se produjo el disparo y determinar si hubo una negligencia en la manipulación del arma, si se trató de un accidente o si existió alguna otra circunstancia irregular.

Mientras se desarrolla la investigación, la subcomisaría quedó transitoriamente a cargo del personal de relevo asignado para garantizar el funcionamiento habitual de la dependencia.

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Por el momento, se aguardaban comunicaciones oficiales de la Jefatura Departamental y del Ministerio de Seguridad bonaerense.