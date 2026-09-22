Escándalo en CABA: Jorge Macri pedirá Juicio Político para la magistrada que liberó a un menor delincuente
La jueza Laura De Marinis declaró inconstitucional la baja en la edad de imputabilidad. El Jefe de Gobierno porteño le contestó: "Si quiere escribir nuevas leyes, que se presente como diputada o senadora".
Jorge Macri anticipó que pedirá el juicio político para la jueza Laura De Marinis, que declaró inconstitucional el nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de intento de robo.
El alcalde porteño, en declaraciones televisivas, aseveró que el fallo “es una locura” y adelantó que ya le dio la instrucción al Ministro de Justicia, Gabino Tapia, de avanzar con el juicio político. “Y ahí veremos quien acompaña y quien no”, lanzó.
“Los jueces tienen que hacer cumplir la ley, no escribir leyes nuevas. Si quiere escribir nuevas leyes, que se presente como diputada o senadora. Ella no es filosofa, socióloga ni psicóloga”, añadió Macri.
“Para mí este tipo de fallos, son una línea que se traza en la arena. Estás del lado del bien o estás del lado del mal. El mensaje de ‘no tenés consecuencias porque había un policía cerca’ no entiendo en que parte está actuando como adulta”, destacó.
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