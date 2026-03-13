Un efectivo de la Policía bonaerense fue desafectado de la fuerza luego de que se viralizara un video en el que aparece manteniendo relaciones sexuales junto a un patrullero en plena vía pública en Cañuelas.

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El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado pasado en un camino cercano al cementerio de la ciudad, a pocos metros del paredón perimetral del country Cañuelas Golf Club. Las imágenes fueron registradas por una cámara de seguridad del predio.

🚨 Escándalo en Cañuelas: un policía fue separado de su cargo tras viralizarse un video en el que aparece manteniendo relaciones sexuales mientras estaba de servicio y con el uniforme puesto, al costado de un patrullero.#esreviral pic.twitter.com/M1MWQznCJM — ES RE VIRAL (@esreviral) March 13, 2026

De acuerdo al medio local Info Cañuelas, el protagonista del episodio es un agente de 22 años que se desempeñaba en el Comando de Patrullas de Cañuelas. En el video se observa que el policía detiene el móvil oficial y permanece durante varios minutos con una mujer civil al costado del vehículo.

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Según indicaron fuentes oficiales, los patrulleros cuentan con un sistema que emite alertas cuando permanecen detenidos por más de 30 minutos. En este caso, la detención fue de aproximadamente diez minutos, por lo que el sistema no activó ninguna alarma interna.

Tras la difusión de las imágenes y al tomar conocimiento de lo ocurrido, la jefatura policial local inició un sumario administrativo para investigar el comportamiento del agente. De manera inmediata, la Auditoría General de Asuntos Internos dispuso su desafectación preventiva de la fuerza mientras avanza la investigación.

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