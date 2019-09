El intendente brindó una conferencia de prensa a raíz de la renuncia del director del Hospital San Roque, Jorge Sepero, quien acusó a la gestión municipal de “recortar gastos” en el nosocomio y en el área de salud. Camilo Etchevarren dio su versión junto a miembros del hospital.

“En lo personal me siento muy triste y dolido por este señor que hasta hace dos días era parte del equipo” comenzó el mandatario local en referencia a Jorge Sepero. “No voy a hacer política con la salud y mucho menos con el hospital que es la principal institución que tenemos en nuestra ciudad”, continuó el dirigente político de Cambiemos.

“Este señor faltó a la verdad cuando dice que renunció. Le pedí yo la renuncia porque siento que después de las PASO, el comportamiento y temperamento de esta persona cambió para mal. Empezó a maltratar a todo el equipo del hospital. Entonces le pedí que dé un paso al costado”, disparó Etchevarren contra el ex director.

La encargada de cooperadora del hospital aseguró que Sepero, luego de las PASO, le dijo: “Si Echevarren gana la elección yo me voy del hospital y si gana Celasco me quedo” vinculando al exdirector con el candidato del Frente de Todos. “Siempre notamos que los pedidos del Doctor Sepero eran en un tono belicoso. La salud no debe ser ensuciada por la política” enfatizó.

La representante del sector administrativo detalló los números invertidos por la gestión actual: “En el año 2016 se invirtieron 54.3 millones, en el 2017 fueron 73.7 millones, en el 2018 totalizaron 92 millones, y en lo que va del 2019, 77.6 millones".

Contradiciendo las palabras de Sepero, desde la administración del hospital señalaron que “el presupuesto destinado a salud se viene incrementando año a año. En ningún momento hubo ajuste ni recorte de gastos sino todo lo contrario”.

En las PASO de agosto, el actual mandatario ganó la elección con 8171 votos (46,83%) mientras que el representante del Frente de Todos, Facundo Celasco, obtuvo 7040 sufragios (40,35%). Con 23.054 electores habilitados el resultado está abierto de cara a las elecciones definitivas de Octubre.