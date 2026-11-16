El clásico entre Deportivo Unión y Carabelas, correspondiente al partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Integrado Colón-Rojas 2026, terminó en un grave episodio de violencia contra los árbitros.

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El conjunto local triunfó por 2 a 0 y pasó a semifinales tras revertir el partido de ida, cuando había perdido por 2 a 1. El encuentro tenía un atractivo especial por tratarse de uno de los clásicos del fútbol de la Liga de Rojas.

Tras el pitazo final, los jugadores del equipo visitante agredieron físicamente a los integrantes de la terna arbitral, en un cierre que empañó por completo la definición deportiva, ante un personal policial que se vio desbordado por la situación.

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💥👊🏻Rojas: escándalo en el fútbol El clásico local donde Deportivo Unión venció 2 a 0 a Carabelas, terminó con agresiones de parte de miembros de este último a la terna arbitral ⚽ https://t.co/TuoZQFO8t0 — LaNoticia1.com (@lanoticia1) November 16, 2026

Por el lado de Carabelas, se emitió un comunicado donde la Comisión directiva de la institución repudia “los hechos de violencia ocurridos tanto dentro como fuera del campo de juego”.

A partir de lo sucedido, el informe elaborado por los árbitros quedó a disposición de las autoridades disciplinarias correspondientes, que deberán analizar los hechos y establecer las eventuales responsabilidades de los protagonistas, según informó La Opinión de Pergamino.

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