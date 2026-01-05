El club Liniers de Bahía Blanca se encuentra conmocionado tras conocerse una denuncia penal contra el director técnico del plantel superior de fútbol, Hernán Rosell, por un presunto caso de corrupción de menores. La acusación fue presentada por la madre de un jugador de 16 años y ya es investigada por la Justicia.

“Es una locura, estamos muy shockeados”, expresó el presidente de la institución albinegra, Pedro Peñalva. Ante la gravedad del hecho, la comisión directiva resolvió de manera inmediata separar preventivamente al entrenador y alejarlo del club mientras se esclarecen los hechos.

La denuncia fue radicada en la comisaría de la Mujer y la Familia de Punta Alta y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 14. Según consta en la presentación, Rosell habría solicitado fotos y videos de carácter íntimo al menor a cambio de dinero. De acuerdo con el relato, el primer contacto de este tipo se habría producido hace unos tres meses y los mensajes se habrían retomado el último fin de semana.

Peñalva explicó que la madre del joven encontró “de casualidad” un mensaje de WhatsApp proveniente del número del entrenador en el teléfono de su hijo. “No podemos entender lo que pasó, pero creemos que actuamos rápido para preservar al chico”, afirmó el dirigente.

El presidente detalló que el menor practica deportes en el club desde hace poco más de un año y destacó la relación previa con su familia. “Cuando vienen por primera vez al club tenemos como política conocer a las familias, especialmente cuando son de afuera de Bahía Blanca, por posibles asistencias o becas. Tengo relación con los padres de este chico y es una familia excelente”, señaló.

Tras tomar conocimiento del hecho, Peñalva sugirió a la madre que efectuara la denuncia y luego se comunicó con el resto de la comisión directiva. “La decisión fue sacarlo del club lo antes posible, por resguardo del nene y acompañamiento a la familia”, indicó.

La medida se formalizó el domingo por la mañana, cuando el propio presidente le comunicó a Rosell su alejamiento preventivo, horas antes del partido de ida frente a Atlético Ayacucho por los cuartos de final de la Región Pampeana Sur del Federal Amateur, que finalizó 1 a 1. En ese encuentro, el equipo fue dirigido por Nicolás Ballestero y Julio Acosta. Rosell había asumido como entrenador de Liniers el 4 de enero de 2024.

“Yo le dije que en el día de la fecha quedaba afuera del plantel y del club hasta que se esclarezcan los hechos. Él dio su versión, pero eso queda en lo privado y deberá hacerse cargo ante la Justicia”, remarcó Peñalva.

Además de poner a disposición los servicios de la abogada María Laura Bentivegna, el club dispuso el acompañamiento de un psicólogo para asistir a la familia denunciante.

Peñalva, quien asumió la presidencia del club en febrero pasado, subrayó finalmente que Liniers se encuentra “a total disposición de la Justicia” para colaborar con la investigación.