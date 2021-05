Una tensa situación se vivió este miércoles en la sesión del Concejo Deliberante de Punta Indio. Los concejales de Juntos por el Cambio se levantaron de sus bancas y abandonaron el recinto en una muestra de disconformidad por el incumplimiento de distintas normativas que ya fueron aprobadas por el HCD y que hasta el momento no pfueron llevadas a cabo por el Departamento Ejecutivo del Municipio.

Todo se desencadenó cuando tomó la palabra el concejal Gerardo Landa. Durante su presentación, el edil de Juntos por el Cambio enumeró una serie ordenanzas aprobadas que no fueron ejecutadas por el gobierno del Intendente Hernán Y Zurieta, del Frente de Todos: "Desde este Interbloque vemos con gran preocupación que hay un conjunto de normativas que no se están cumpliendo, que este cuerpo dicta y no se cumplen’".

En ese contexto, según informó El Regional Costero, Landa mencionó que las Declaraciones Juradas ya hace un año que no se publican en la web oficial del Municipio, el incumplimiento de la normativa de tránsito que prohíbe a motociclistas circular sin caso, el registro de registro de víctimas de violencia de género y familiar que todavía no funciona y el no cumplimiento de la Ordenanza a la Adhesión a la Ley Micaela en el municipio.

Otro de los puntos que nombró Gerardo Landa fue la Ordenanza de la Cooperativa del Samborombóm que "todavía no está conformada", los pedidos de informes que solicitaron al Departamento del Ejecutivo y que "no han respondido", y la ordenanza a fin de reacomodar los baños del cementerio: ‘‘Siguen igual a cuando se sancionó’’. Por último nombró el ordenamiento territorial que "hace más de diez años que se viene pidiendo".

"Entendemos que venimos de un año difícil, pero el mundo sigue", señaló Landa y disparó: "Acá estamos ara dictar normas y las normas que dictamos no se cumplen, entonces entendemos que no tiene sentido seguir dictando normas que no se cumplen. Fue ahí que el concejal expresó: ‘‘Por eso este bloque se va a retirar del recinto, llamando a la reflexión al Departamento del Ejecutivo a que den respuestas".