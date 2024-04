El Concejo Deliberante (HCD) de Lincoln se vio sacudido por un inesperado escándalo luego de que la concejal Alejandra Cataldo, perteneciente al bloque de Unión por la Patria, presentó una denuncia por violencia de género contra su compañero Pablo Stola, también miembro del mismo bloque.

Según informó el portal Cuestión Política, la acusación generó conmoción en la comunidad local y despertó un intenso debate dentro del ámbito legislativo. Cataldo llevó su denuncia ante las autoridades competentes, solicitando además una medida cautelar para garantizar su seguridad en el ámbito laboral.

Cataldo recibió el apoyo de colegas de todo el arco político, entre ellas la concejal Susana de la Torre del partido UCR, quien enfatizó la importancia de brindar un entorno seguro y protegido para todas las personas que se desempeñan en el HCD, especialmente en casos de violencia de género.

"El Cuerpo debe asegurar y dar un ámbito laboral seguro para la concejal que es víctima de violencia. No voy a hacer un juicio de valor, me guío por la causa", declaró De la Torre, expresando su solidaridad con Cataldo y destacando la necesidad de tomar medidas concretas para abordar esta situación".

Por su parte, Stola intentó en plena sesión realizar un descargo frente a las acusaciones en su contra. En medio de un clima de extrema tensión, el edil negó categóricamente haber ejercido violencia de género y señalando que cuenta con el respaldo de su bloque como testigos de su inocencia.

“Por supuesto estoy tranquilo de que yo no ejercí ninguna violencia de género sobre nadie”, lanzó Stola desde su banca. En medio del revuelo generado en el recinto, expresó: “Dicen que la señora Cataldo puede llegar a ser otra Micaela, o sea que tendría que terminar en una violación y una muerte”.



Y agregó: “Quiero que me cuenten a ver cuál ha sido el motivo de la denuncia. Lo único que me pudo decir la jueza de paz, la señora Antónia Martín, es que era por una publicación que yo había hecho en contra del intendente y del sindicato, la miseria y los malos sueldos que están cobrando”.