La concejal Mónica Correa del Partido de la Costa presentó una denuncia en la Junta Electoral tras el episodio ocurrido durante las últimas elecciones con su par Martín Fernández, diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Según relató, un fiscal general intentó impedir que el edil pudiera emitir su voto en la escuela N°5 de Santa Teresita.

Ads

“Cuando el concejal Fernández fue a votar tuvo múltiples dificultades, primero para acceder a la escuela y después para emitir el sufragio. La Junta Electoral ya había establecido que debía garantizarse un cuarto especial para personas con discapacidad o, en su defecto, acercar la urna. Nada de eso se cumplió”, explicó Correa en diálogo con Canal 2 AVC.

La dirigente apuntó directamente contra Claudio Ezeiza, identificado como fiscal general de Fuerza Patria y empleado municipal. “Era él quien tenía que facilitar el acceso, pero hizo lo contrario. Lo denuncié con nombre y apellido”, aseguró.

Ads

Correa agregó que lo sucedido expone una deuda pendiente en el distrito: la falta de accesibilidad en las escuelas. “En cada elección se acerca la urna a quienes tienen problemas de movilidad, pero este año no se respetó. Es inaceptable que en 2025 todavía no haya rampas en los establecimientos del Partido de la Costa”, cuestionó.

El hecho generó fuerte malestar en la comunidad, ya que Fernández, además de concejal, es un vecino muy conocido. “Esto es grave y no puede repetirse. El Ejecutivo local habla de inclusión, pero la realidad muestra lo contrario”, cerró Correa.

Ads