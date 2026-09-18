El episodio tuvo lugar al finalizar una sesión del Concejo Deliberante de Ezeiza, cuando se produjo una discusión entre Nicolás Lemos, edil de La Libertad Avanza, y Roberto “Bebo” Zapata, secretario del concejal José Luis Michelena, quien abandonó el bloque mileísta el año pasado.

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El detonante habría estado ligado a la ruptura del bloque por parte de Michelena, herida que nunca terminó de cicatrizar.

En medio de los empujones, la nieta de Michelena, de dos años, que se encontraba en brazos de su madre, fue golpeada. El edil radicará la denuncia este viernes.

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La menor tuvo que ser atendida en un hospital debido al sangrado de nariz y boca. Lemos, por su parte, negó haber golpeado a la niña.

@SoledadLarghi@facupastor

HCD de Ezeiza: Fuerte cruce y un incidente que terminó con una bebé lesionada pic.twitter.com/mbFbFzbmJI — Fernando 🌎 (@Fernando_7ok) September 17, 2026

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