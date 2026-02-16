La directora de la Escuela Primaria Nº 15 ‘Paula Albarracín de Sarmiento’ de Villa del Plata, Cynthia Oviedo, pidió a la Justicia una restricción perimetral contra la consejera escolar de La Libertad Avanza (LLA), Karina Macedo, tras denunciar amenazas y hostigamiento por parte de la dirigente, informó el medio local El Diario Varelense.

Según la denuncia que investiga la Fiscalía Nº 10 de Florencio Varela, a cargo de María Jimena Elesgaray, Macedo se presentó en el establecimiento en tres ocasiones entre el 6 y el 20 de enero pasado con el objetivo de acceder a documentación que la directora consideró sensible y que no podía entregar sin un procedimiento formal. En esas ocasiones, Oviedo relató que la consejera insistió en su pedido, mencionó su cargo y dijo que volvería, lo que la directora interpretó como intimidación.

En uno de esos episodios, Macedo habría intentado redactar un acta y presionó para que Oviedo la firmara. Al negarse, la directora dijo que la consejera amenazó con afectar al personal auxiliar si encontraba supuestas irregularidades en la cantidad de alumnos.

La fiscal debe definir ahora si concede la restricción de acercamiento solicitada y fijar la fecha para tomarle declaración a Macedo en el marco de la causa caratulada como “Amenazas”, que tramita bajo el IPP Nº 13‑02‑001920‑26/00.

Karina MAcedo quedó en el centro de la polémica.

Quién es Macedo y contexto

Karina Macedo es consejera escolar en Florencio Varela por La Libertad Avanza, tras las elecciones provinciales de 2025, cuando fue electa titular en la lista de ese espacio en el distrito.

Esta no es la única causa en la que Macedo estuvo involucrada: en 2025 denunció presunta malversación de fondos del Servicio Alimentario Escolar en Florencio Varela, que incluyó allanamientos al Consejo Escolar y cotejos de documentación oficial, según informó el medio Realpolitik.

La causa por amenazas continúa su curso, y ahora la Justicia deberá resolver si hace lugar a la medida solicitada por la directora de la institución educativa.