Este martes, una noche de definiciones en los estudios de Gran Hermano (Telefe), ubicados en el barrio de Martínez, partido bonaerense de San Isidro, se transformó en una jornada de caos y violencia. No se trató de una gala de eliminación común, ya que los nominados para abandonar la casa eran los dos jugadores más fuertes del reality: Juliana Scaglione, conocida como 'Furia', y Martín Ku, alias 'El Chino'.

Después de seis meses de competencia, en los que 'Furia' se destacó por ser la participante más polémica del certamen, el juego se había convertido en un torbellino de violencia, gritos, amistades y, sobre todo, estrategias. Finalmente, el público decidió con más del 60% de los votos que fuera ella quien abandonara la casa.

"Te voy a cortar toda la cara":

La salida de Juliana fue tan explosiva como su estadía en la casa. Se despidió de Emmanuel, uno de sus aliados, y luego, con insultos y actitudes desafiantes, pidió al resto de los participantes que no le cantaran ni la saludaran. "No quiero que me canten nada, esta casa es mía, no se olviden", disparó mientras caminaba por el pasillo del jardín hacia la puerta de salida.

A la salida del canal, la situación se desbordó cuando los fanáticos de 'Furia', conocidos como los "furiosos", se congregaron a las afueras de los estudios de Telefe para brindarle su apoyo. Sin embargo, su entusiasmo se convirtió en hostilidad cuando comenzaron a atacar verbalmente a otros exparticipantes que salían del estudio.

Catalina Gorostidi, alias 'Cata', y Alan Simone fueron las primeras víctimas de los furiosos. Los seguidores de 'Furia' no les permitieron salir del estacionamiento y les gritaron todo tipo de improperios. La situación escaló cuando, según relató Cata en las redes sociales, fue agredida físicamente y su camioneta resultó dañada.

La violencia no se detuvo ahí. En redes sociales circuló un video en el que se veía cómo los fans agredían el vehículo en el que se encontraba Federico Farías, conocido como 'Manzana', otro ex participante que se había posicionado en contra de 'Furia' durante el programa.

Lo ocurrido marcó la noche más escandalosa y violenta de esta edición de Gran Hermano. Este episodio no solo pone en evidencia la pasión desbordada que genera el reality show, sino también los límites que algunos fanáticos están dispuestos a cruzar.