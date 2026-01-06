Una situación ocurrida en la guardia pediátrica del Hospital Nuestra Señora del Carmen, en Carmen de Areco, generó polémica en las últimas horas y volvió a poner el foco en el funcionamiento de los servicios de salud en el interior de la provincia de Buenos Aires.

Según el relato difundido públicamente, una madre llevó a su hija al hospital con fiebre persistente, vómitos y signos de deshidratación. De acuerdo a lo que contó, pasó más de una hora sin que ningún médico saliera a atenderla.

Ante la falta de respuestas, la mujer decidió recorrer el sector de guardia en busca del pediatra. El consultorio estaba vacío. Minutos después, según quedó registrado en un video, encontró a profesionales en la cocina del hospital, donde estaban comiendo una parrillada, tomando vino y mirando televisión.

Las imágenes fueron grabadas con un celular y compartidas en redes sociales, donde rápidamente se viralizaron y generaron múltiples reacciones. El video comenzó a circular a través de publicaciones replicadas por distintos usuarios y páginas informativas.

La denuncia pública fue difundida inicialmente por Alfa Noticias, que citó como fuente a @dixitp.comunicacion, y despertó un fuerte debate en redes.

