La final de la Liguilla de la Liga de Fútbol de General Alvarado terminó envuelta en un escándalo. El arquero de Defensores, Federico Giachino, fue aprehendido luego de golpear en el rostro a un efectivo policial que intervenía para separar a los protagonistas de un enfrentamiento dentro del campo de juego.

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El episodio ocurrió durante el encuentro frente a Sud América, en una definición que debía desarrollarse con normalidad, pero que quedó marcada por expulsiones, incidentes y la intervención de las fuerzas de seguridad.

Según informó Diario de Miramar, Sud América ganaba 2 a 0 a los 17 minutos del primer tiempo, con tantos de Blas Alteff y Lucas Tegano. Sin embargo, sobre el cierre de la etapa inicial comenzaron los disturbios entre los futbolistas, que terminaron con las expulsiones de Matías Gómez, de Defensores, y Manuel Castañeda, de Sud América.

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Las discusiones continuaron dentro del campo de juego y se extendieron hacia la zona de vestuarios. En ese contexto se produjo el episodio más grave de la jornada.

El arquero golpeó a un policía y terminó detenido

De acuerdo con el parte de la Jefatura de Policía Comunal, mientras un efectivo acompañaba a uno de los futbolistas expulsados hacia los vestuarios, Giachino comenzó a insultar al personal policial y posteriormente le propinó un golpe de puño en el rostro.

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La agresión le provocó lesiones al uniformado y derivó en la inmediata aprehensión del arquero, que fue trasladado a una dependencia policial.

La situación obligó a Defensores a realizar un cambio inesperado: el guardameta titular debió ser reemplazado por su suplente, Ezequiel Tonetti, quien tuvo que hacerse cargo del arco para continuar disputando la final.

La Fiscalía dispuso labrar una contravención y posteriormente ordenó la liberación del futbolista. De acuerdo con lo informado, de no haberse adoptado esa medida, podría haber sido trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán.

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Hasta el momento, el arquero involucrado no había difundido públicamente su versión de lo sucedido.

Un partido que terminó con un resultado inesperado

Después de la intervención policial y de las gestiones para garantizar la continuidad del encuentro, se exigió la presencia de 20 efectivos policiales, cuyo servicio debió ser abonado para que el partido pudiera reanudarse.

Una vez retomado el juego, Sud América amplió la diferencia con otro tanto de Blas Alteff. Sin embargo, Defensores reaccionó y comenzó a descontar con goles de Juan Pablo Álvarez y Sebastián Batista, este último de penal.

El equipo estuvo cerca de conseguir el empate en los minutos finales. Incluso, el arquero suplente Tonetti fue a buscar un cabezazo al área rival en la última oportunidad para intentar cambiar el resultado.

Finalmente, Sud América se impuso por 3 a 2 y se quedó con la final de la Liguilla, aunque la definición del campeonato anual todavía no terminó.

Deberán jugar otra final por el campeonato

Con este resultado, los mismos equipos deberán volver a enfrentarse para definir al campeón anual de la Liga de General Alvarado: Defensores, ganador de la fase regular, y Sud América, vencedor de la Liguilla.

Sin embargo, la realización del próximo encuentro quedó sujeta a las decisiones de las autoridades de seguridad y deportivas.

Se esperan determinaciones de la Jefatura Comunal de Policía y de APREVIDE, además de las resoluciones del Tribunal de Disciplina, que deberá establecer las sanciones correspondientes para los futbolistas involucrados en los incidentes.