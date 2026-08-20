Escándalo en la Municipalidad de Chacabuco: un deportista becado atacó al director de Deportes y lo mandó al hospital
El funcionario Jorge Giménez fue agredido en su despacho por un joven que recibe una beca municipal para competir. Debió ser asistido en el Hospital Municipal y el Municipio anunció que radicará una denuncia.
El director de Deportes de Chacabuco, Jorge Giménez, fue agredido este miércoles en su despacho por un joven deportista que se encuentra becado por el Municipio para participar en competencias de su disciplina.
Según informó Diario Cuatro de Chacabuco, el episodio ocurrió luego de que el funcionario citara al deportista para pedirle explicaciones por su ausencia durante el fin de semana en un compromiso deportivo que debía cumplir.
En ese contexto, de acuerdo con la información publicada por el medio local y fuentes oficiales, el joven reaccionó violentamente y le propinó un golpe de puño a Giménez dentro de la oficina.
Tras la agresión, el director de Deportes debió ser trasladado al Hospital Municipal de Chacabuco, donde recibió atención médica y permaneció en observación. Posteriormente, se informó que se encontraba en buen estado de salud y sin consecuencias derivadas del ataque.
Desde el Municipio de Chacabuco confirmaron que radicarán una denuncia contra el agresor para avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.
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