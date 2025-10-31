La La Libertad Avanza (LLA) de General Madariaga oficializó la separación de Gonzalo Rivero, el primer concejal electo por ese espacio en el distrito. La decisión se dio a conocer mediante un comunicado difundido el 30 de octubre, donde se alude a “hechos que comprometieron gravemente la integridad y el buen nombre institucional del espacio”.

Hasta la mañana de este jueves, Rivero era el principal referente del oficialismo nacional en Madariaga. Había encabezado las reuniones partidarias y liderado la boleta libertaria en las elecciones del 7 de septiembre, donde obtuvo los votos necesarios para acceder a una banca en el Concejo Deliberante.

“Nuestra fuerza política se sostiene en principios inquebrantables: transparencia, honestidad, responsabilidad y respeto por la ley”, expresa el comunicado, que deja entrever que la decisión responde a presuntas irregularidades internas.

Según publicó el portal Central de Noticias Madariaga, la disputa escaló a tal punto que los perfiles de redes sociales que administraba Rivero fueron cerrados tras su salida.

Desde la conducción seccional confirmaron que Matías Acuña será quien encabece el espacio libertario en Madariaga. Lo describieron como un “militante comprometido y de probada integridad”, que ha demostrado “lealtad al proyecto libertario y compromiso con una gestión clara, moderna y transparente”.

Rivero, por su parte, mantiene su condición de concejal electo, por lo que podría optar por asumir su banca en forma independiente y conformar un unibloque dentro del cuerpo deliberativo. En caso de no hacerlo, su lugar sería ocupado por Daiana Claveríe.

La Libertad Avanza de General Madariaga cerró su comunicado con un mensaje directo:

“No defendemos nombres, defendemos principios. Y quien traiciona esos valores, se aparta solo del camino”.