Un video que comenzó a circular en redes sociales generó polémica en Pergamino y puso bajo la lupa el accionar policial durante un operativo por el vuelco de un camión en la Ruta Nacional 188. En las imágenes se observa a varios efectivos colocando bebidas alcohólicas dentro de un móvil policial.

La grabación habría sido realizada por una persona que pasaba por la zona mientras se desarrollaba el procedimiento tras el siniestro. El registro se viralizó rápidamente y generó cuestionamientos entre usuarios y vecinos, que se preguntaron si se trataba de un procedimiento autorizado o de una situación irregular.

Hasta el momento, ninguna autoridad policial ni judicial informó públicamente si se inició una investigación interna ni brindó explicaciones sobre lo que se observa en el video.

#Argentina 🔥 #Pergamino: polémica por un video. Se ve a policías cargando bebidas en un patrullero tras el vuelco de un camión en Ruta 188 (Peña). El hecho generó cuestionamientos y reclamos de investigación. pic.twitter.com/AI2V8NzznP — Gonnet Digital (@MagazineGonnet) March 7, 2026

De acuerdo a lo que informó el medio local Semanario El Tiempo de Pergamino, el episodio ocurrió el viernes alrededor de las 8:40 en la Ruta Nacional 188, en el sector conocido como la curva de Peña, dentro del partido de Pergamino.

Por causas que se procuran establecer, un camión Iveco dominio AE791LR, que transportaba bebidas y circulaba en sentido San Nicolás–Pergamino, se despistó y terminó a la vera de la calzada.

El camión despistó en la curva de Peña sobre la Ruta 188. Foto: @Eltiempodeperga

El vehículo era conducido por un hombre de 38 años domiciliado en San Nicolás, quien fue asistido en el lugar por personal del SAME , aunque no fue necesario su traslado a un centro de salud.

En el operativo trabajaron efectivos del Destacamento Vial Pergamino, dependiente del Departamento Zona Vial VIII Junín, junto con personal policial de la localidad de Juan Andrés de la Peña, bajo jurisdicción de la Comisaría Tercera de Pergamino.

A pesar del incidente, el tránsito en la ruta no debió ser interrumpido, ya que el camión quedó fuera de la calzada. En el lugar aguardaban la llegada de otro transporte para realizar el transbordo de la mercadería.